Інтерфакс-Україна
Події
12:26 31.01.2025

Мінкультури створило робочу групу з розробки стратегії меморіалізації російсько-української війни

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Мінкультури створило робочу групу з розробки стратегії меморіалізації російсько-української війни

Міністерство культури і стратегічних комунікацій створило робочу групу з розробки стратегії меморіалізації російсько-української війни.

Згідно з наказом міністерства №51 від 30 січня, головою робочої групи визначено міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького, заступником голови - перша заступниця міністра культури Галина Григоренко.

Серед інших, в робочу групу увійшли: головний редактор проекту "Wartime Art Archive" Галина Глеба, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки Антон Дробович, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, а також ряд депутатів Верховної Ради, заступників міністрів, чиновників профільних центральних органів виконавчої влади и представників наукових установ.

Теги: #робоча_група #мінкультури

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