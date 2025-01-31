Avalon відкрив продажі квартир у найвищому проєкті Львова

Компанія Avalon відкрила продажі у третій черзі ЖК бізнес-класу Avalon UP (Львів, просп. Червоної Калини, 60), повідомили у пресслужбі компанії.

Проєкт Avalon UP реалізує концепцію “Живи. Працюй. Відпочивай”, що об'єднує житлові, комерційні та рекреаційні зони на території комплексу. Третя черга має 28 наземних та один підземний рівень. Висота будівлі - на даний момент найбільша у Львові, 93 метра. Інтегрований з будівлєю торговий центр, загальною площею біля 3,8 тис.кв.м , матиме збалансований tenant-mix. ТРЦ буде з експлуатованим дахом, на якому розмістять ресторани, кав'ярні, спортзали, тераси, дитячий та спортивний майданчик, а також прогулянкові алеї із панорамами Львова. Також експлуатованим планується дах житлової башти.

ЖК Avalon UP обладнаний резервним живленням для безперебійної роботи інженерних систем, сучасними системами безпеки, а також консьєрж-сервісом. На мінус першому поверсі окрім підземного паркінгу заплановане укриття, де передбачено coffee-point.

Комплекс планують здати в експлуатацію у 4 кварталі 2026 року.

Заснований у 2014 році Avalon реалізує проекти у Львові та Винниці, з 2014 зданий 61 будинок у 15 ЖК, на етапі будівництва 11 будинків у 6 ЖК.