Правоохоронці затримали депутата Полтавської облради, який замовив убивство підприємця

Правоохоронці викрили депутата Полтавської обласної ради на організації вбивства власника місцевої агрокомпанії з метою подальшого привласнення його бізнесу та затримали зловмисника, повідомляється на сайті Служби безпеки України у п’ятницю.

"Щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв підлеглому $20 тис. Убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб визначити себе довіреною особою", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження й затримала обох зловмисників, коли вони везли бізнесмена на місце зустрічі.

Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство).

Як повідомляється на сайті Офіса генерального прокурора, у ході обшуків вилучено докази підготовки до вбивства, зокрема документи, записи, гроші та знаряддя злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Ім’я та партійна належність депутата, а також інформація про підприємця наразі не повідомляється.