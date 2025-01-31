Інтерфакс-Україна
Події
08:13 31.01.2025

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області - ОВА

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Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Російські війська за добу здійснили 386 обстріли по 13 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 386 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в його телеграмі.

За його словами, ворог здійснив авіаційний удар по Темирівці, 217 БпЛА різної модифікації атакували П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Білогір'я, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Лугівське, Малинівку, Ольгівське, Малу Токмачку та Новодарівку.

Також 6 обстрілів РСЗВ накрили Таврійське, Лобкове, Новоандріївку та Малу Токмачку, 162 артудари завдано по території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Білогір'я, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Лугівського, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки та Новодарівки.

Крім того, надійшло 21 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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