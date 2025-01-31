РФ вивела один носій "Калібрів" у Чорне море – ВМС України

В акваторії Чорного моря станом на 6:00 п'ятниці зафіксовані два ворожі кораблі, один із яких є ракетоносієм із загальним залпом до чотирьох ракет "Калібр", повідомляється в телеграмі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 п'ятниці у Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, а в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Між тим, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.