Інтерфакс-Україна
Події
08:01 31.01.2025

РФ вивела один носій "Калібрів" у Чорне море – ВМС України

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РФ вивела один носій "Калібрів" у Чорне море – ВМС України

В акваторії Чорного моря станом на 6:00 п'ятниці зафіксовані два ворожі кораблі, один із яких є ракетоносієм із загальним залпом до чотирьох ракет "Калібр", повідомляється в телеграмі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 п'ятниці у Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, а в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Між тим, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #кораблі_рф

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