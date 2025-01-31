31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1073 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1073 RUSSIAN AGRESSION

31 січня відзначають Міжнародний день зебри, День скотча, Всесвітній день ювеліра.

Православна церква вшановує пам'ять святих чудотворників і безсрібників Кира та Іоанна.

Міжнародний день зебри

31 січня відзначається Міжнародний день зебри. Ініціаторами впровадження цього дня стали природоохоронні організації, метою яких є збереження цих унікальних смугастих тварин.

День скотча

Скотч є винаходом Річарда Дрю. Спочатку ця молода людина працювала на підприємстві, яке виробляло наждачний папір та целофанові матеріали. На створення липкої стрічки його надихнуло відвідування автосервісу. Під час перебування на одному з них із перевіркою, Річард звернув увагу на нерівності ліній на автомобілях під час їх фарбування різними кольорами. Папір, який використовували працівники, відклеювався разом із фарбою та все одно не запобігав появі підтікань.

Тоді у Річарда виникла ідея про створення липкої стрічки, ширина якої становитиме 5 см, а з боків будуть оснащені пластиром. Спочатку робітники скептично сприйняли таку новацію, але чоловік все-таки запатентував свій винахід, а незабаром скотч став відомим та незамінним у всьому світі.

Цього дня народилися:

155 років від дня народження Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935), українського історика, філолога, літературознавця, театрознавця, етнографа, джерелознавця, палеографа, бібліографа, організатора українського наукового життя, засновника Київської філологічної школи; за іншими даними народився 14.03.1870 р.;

120 років від дня народження Джона Генрі О’Гари (1905–1970), американського письменника;

80 років від дня народження Галини Василівни Степанченко (1945), української музикознавиці.

Ще цього дня:

1917 - Німецький кайзер Вільгельм II підписав наказ про необмежену підводну війну проти торговельних шляхів союзників;

1941 - Створено Київську кіностудію науково-популярних фільмів (з 1954 р. - Київнаукфільм);

1950 - Президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 - Здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі "Експлорер-1", котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 - США провели запуск космічної ракети з шимпанзе на борту. Ракета на швидкості 8000 км/год піднялася на висоту 250 км над Землею. Шимпанзе повернулася на Землю неушкодженою;

1999 - Науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років тому;

2000 - Поблизу острова Анакапа сталася авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб;

2020 - Велика Британія вийшла з Європейського Союзу та Євратома.

Церковне свято:

День пам’яті мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

31 січня православна церква вшановує пам’ять безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії, які зараховані до лику святих за те, що постраждали заради віри під час гонінь християн.

Кир був лікарем, який лікував не лише тіло, а й душу, звертаючи людей до Господа. Іоанн же служив у війську, але пізніше поринув у християнство та познайомився із Киром. Афанасія була вірною Господу, за це й схопили її з дочками.

Іоанн з Киром пробрались до в’язниці, щоб підтримати християнських мучениць. Сіріане, який затримав жінок, дізнавшись про це, страшними катуваннями змушував усіх полонених зрадити християнству. Афанасія з дочками винесли всі муки, не зрадивши Господа, через що їх і стратили. Після цього Сіріане довго катував подвижників Кира та Іоанна, але все було марно: святі мученики померли, зберігши у своїх душах віру в Бога.

Іменини: Віктор, Іван, Ілля, Микита.