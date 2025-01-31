Інтерфакс-Україна
Події
05:29 31.01.2025

Калмикова обговорила з представниками місцевої влади стратегію реалізації ветеранської політики в Хмельницькій області

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Міністерка у справах ветеранiв України Наталія Калмикова під час свого візиту до Хмельницької області обговорила стратегію подальшої реалізації ветеранської політики в області з представниками місцевої влади, повідомляє голова ОДА Сергій Тюрин.

"У рамках свого візиту на Хмельниччину міністр у справах ветеранiв України Наталія Калмикова та її заступник Руслан Приходько взяли участь у зустрiчі з представниками мiсцевої влади, ветеранiв, ветеранських органiзацiй та громадськостi", - написав він у телеграмі.

За його словами, основною темою обговорення була стратегія подальшої реалiзацiї ветеранської полiтики в областi.

"Відкриття нових ветеранських просторів та реалізація комплексних програм підтримки - це наш пріоритет. Ми прагнемо, щоб кожен ветеран мав доступ до якісної медичної допомоги, соціальних послуг та можливостей для професійного розвитку. Дякую Міністерству у справах ветеранів та всім партнерам за підтримку наших ініціатив", - підкреслив він.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/3878

Теги: #візит #калмикова #хмельниччина

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