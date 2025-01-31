Інтерфакс-Україна
Події
00:32 31.01.2025

Міноборони намагається повернути Жумаділова на пост керівника АОЗ через Мінюст

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Міністерство юстиції України отримало скаргу від Міністерства оборони на відновлення Марини Безрукової директоркою Державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" в державному реєстрі через кілька днів, як за рішенням міністра Рустема Умерова вона була відсторонена від посади і на її місце тимчасово призначений за сумісницством директор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов.

"30 січня 2025 року до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України надійшла скарга від Міністерства оборони України щодо оскарження рішення приватного нотаріуса Іващенко Н.В. від 29.01.2025 стосовно внесення змін до відомостей про керівника Державного підприємства "Агенція оборонних закупівель", - сказано у повідомленні.

В Мінюсті підкреслили, що суть скарги полягає в оскарженні законності зміни керівника ДП "АОЗ" з тимчасово виконуючого обов'язки директора Арсена Жумаділова на Безрукову, яка була відсторонена від посади директора наказом Міноборони у зв'язку з проведенням службового розслідування.

"Міністерство оборони України як уповноважений орган управління підприємством вважає, що рішення про зміну керівника було прийнято з порушенням вимог законодавства та статуту підприємства", - сказано у повідомленні.

Мінюст розгляне скаргу відповідно до встановленої законодавством процедури.

Як повідомлялося, Марина Безрукова наразі знову є керівником ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ), свідчить інформація із державного реєстру, яку надають такі ресурси, як YouControl, Opendatabot або Clarity-project.

Міноборони на початку 2024 року анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів і двох представників держави в АОЗ і ДОТ, які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі. Остаточно наглядові ради АОЗ і ДВТ були створені в січні 2025 року, однак у грудні було змінено статути цих підприємств з урізанням повноважень наглядових рад. Наглядова рада АОЗ в умовах конфлікту, що вже сформувався, міністра Умерова і директорки агентства Безрукової 21 січня одноголосно вирішила продовжити контракт із Безруковою на рік, а також провести комплексний аудит діяльності Агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Міноборони не погодило таке продовження, проте наглядова рада тепер уже двома голосами проти двох з урахуванням переважного права голосу голови ради екс-заступника міністра оборони Юрія Джигира продовжила контракт Безрукової 24 січня. Того ж дня Умеров повідомив, що контракт із Безруковою не буде продовжено, а керувати АОЗ буде голова ДОТ Жумаділов, поєднуючи ці посади.

Теги: #міноборони #жумаділов #аоз

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