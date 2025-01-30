Інтерфакс-Україна
Події
22:01 30.01.2025

Голова МАГАТЕ відвідає Україну наступного тижня

1 хв читати

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає Україну 4 лютого у зв'язку з нестабільною ситуацією на тлі тривалої війни РФ, йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

"Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою", - цитує сайт слова Гроссі.

Як повідомляється, гендиректор агенції прибуде в Україну для зустрічі на високому рівні в Києві, під час якої обговорюватимуться поточні зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.

Це буде 11-та місія в Україну під керівництвом Гроссі.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-272-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #візит #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:14 08.05.2025
П’ятеро євродепутатів планують відвідати Москву 9 травня - ЗМІ

П’ятеро євродепутатів планують відвідати Москву 9 травня - ЗМІ

16:14 07.05.2025
Мерц планує незабаром поїхати до України – ЗМІ

Мерц планує незабаром поїхати до України – ЗМІ

20:34 04.05.2025
Неможливо говорити про відправку миротворчих сил в Україну до укладення мирної угоди – Павел

Неможливо говорити про відправку миротворчих сил в Україну до укладення мирної угоди – Павел

19:59 04.05.2025
Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

19:52 04.05.2025
Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

13:59 04.05.2025
Зеленський у Празі обговорить дипломатичні зусилля та спільний тиск на РФ "заради тривалого припинення вогню та завершення війни"

Зеленський у Празі обговорить дипломатичні зусилля та спільний тиск на РФ "заради тривалого припинення вогню та завершення війни"

13:38 04.05.2025
Зеленський прибув із візитом до Чехії, повідомив Ліпавський

Зеленський прибув із візитом до Чехії, повідомив Ліпавський

23:11 27.04.2025
Інвестугода із США не включатиме попередньо надану допомогу – Шмигаль

Інвестугода із США не включатиме попередньо надану допомогу – Шмигаль

22:15 27.04.2025
Шмигаль підбив підсумки візиту української делегації до США

Шмигаль підбив підсумки візиту української делегації до США

08:54 26.04.2025
Зеленський прибув до Рима - прессекретар

Зеленський прибув до Рима - прессекретар

ВАЖЛИВЕ

Трамп офіційно оголосив 8 травня 2025р. Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У Ватикані розпочався конклав

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

ОСТАННЄ

РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти — ЗМІ

Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

Країни Балтії не дозволили Фіцо летіти до Москви через свою територію - ЗМІ

Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до семи – ОВА

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Внаслідок атаки дронів на Черкащині пошкоджено інфраструктуру, є поранений – ОВА

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Конклав не зміг обрати нового Папу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА