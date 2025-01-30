Голова МАГАТЕ відвідає Україну наступного тижня

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає Україну 4 лютого у зв'язку з нестабільною ситуацією на тлі тривалої війни РФ, йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

"Поки триватиме ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і залишатиметься активним, зосередженим на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною та крихкою, наша робота там залишається важливою", - цитує сайт слова Гроссі.

Як повідомляється, гендиректор агенції прибуде в Україну для зустрічі на високому рівні в Києві, під час якої обговорюватимуться поточні зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.

Це буде 11-та місія в Україну під керівництвом Гроссі.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-272-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine