Інтерфакс-Україна
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18:07 30.01.2025

Суд може зняти арешт з 4,7 млн євро, вилучених у справі про ухилення від сплати податків постачальником харчування для ЗСУ, - ЦПК

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Суд може зняти арешт з 4,7 млн євро, вилучених у справі про ухилення від сплати податків постачальником харчування для ЗСУ, - ЦПК

Соломʼянський райсуд може зняти арешт з 4,7 млн євро, вилучених у справі скандальної постачальниці харчів для ЗСУ. Йдеться про гроші, які вилучили під час обшуку в автомобілі, в якому перебувала бухгалтерка компанії "Міт Пром", що постачає продукти для Міністерства оборони України, повідомляє Центр протидії корупції.

"Нещодавно з відповіді Солом’янського суду нам стало відомо, що чоловік на ім’я Олександр Пеньков подав клопотання про зняття арешту з 4,7 млн євро. В своєму клопотанні Пеньков зазначив, що знайдені у багажнику гроші йому нібито передали на підставі договорів позики.  При цьому у слідства відсутні будь-які дані щодо приналежності цих грошей Пенькову, він не має жодного відношення до цього провадження", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, з відповіді Соломʼянського суду вбачається, що Пеньков протягом 4 днів подавав однакові клопотання про скасування арешту майна.  При цьому в декількох випадках після того, як було визначено суддю, Пеньков подавав заяву про те, що він відкликає своє клопотання.

Оскільки таке відкликання не передбачено законом, слідчий суддя Солом’янського суду Олександр Майстренко розглянув ці клопотання і відмовив Пенькову.  Так само відмовила у скасуванні арешту з грошей слідча суддя Солом’янського суду Катерина Застрожнікова. 

Третє клопотання потрапило слідчому судді того ж суду Дмитру Кратку, який всупереч вимогам КПК відкрив провадження за скаргою одного з підозрюваних в справі НАБУ на 1,8 млрд грн. 

"Після того, як справа зайшла на Кратка, Пеньков перестав подавати клопотання про відкликання. Це може свідчити про те, що він спеціально подав кілька клопотань, аби одне з них потрапило на потрібного суддю. Додамо, що в разі, якщо клопотання буде задоволене, суд, який розглядатиме цю справу по суті, не зможе їх конфіскувати на користь ЗСУ", - підкреслили в ЦПК.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року у рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продуктів на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили низку безтоварних операцій із придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Теги: #зсу #суд #постачальник #кошти #харчування

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