Інтерфакс-Україна
Події
10:05 30.01.2025

Росіяни 16 разів обстріляли Донеччину, одна людини загинула – ОВА

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Росіяни 16 разів обстріляли Донеччину, одна людини загинула – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за минулу добу 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Сіверську одна людина загинула. У Покровську поранено дві людини. У Білицькому Добропільської громади поранено дві людини", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Крім того, за інформацією голови ОВА, у Покровському районі: у Покровську пошкоджено будинок і кав'ярню; у Родинському пошкоджено чотири будинки.

У Краматорському районі: у Лимані пошкоджено сім приватних будинків та п'ять господарчих будівель. В Іллінівці пошкоджено три об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю, вісім гаражів та автомобіль.

У Бахмутському районі, у Сіверську, пошкоджено 5 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 232 людини, зокрема п'ятеро дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

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