Вночі збито 37 БПЛА з 81, 39 локаційно втрачені

Фото: ДСНС Києва

У ніч на четвер, 30 січня, противник атакував 81-м ударним БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні в четвер.

Зазначається, що ворог атакував з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БПЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах. Є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.