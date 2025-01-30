Стефанішина в НАТО наголосила на важливості надання Україні додаткових систем ППО

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина обговорила з помічниками генерального секретаря НАТО з питань операцій Томасом Гоффусом із політичних питань і політики безпеки Борісом Руге поточну безпекову ситуацію в Україні, зокрема в контексті постійних російських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури.

"Ми вдячні, що підтримка України залишається головним пріоритетом порядку денного НАТО, і глибоко цінуємо відданість членів Альянсу своїм рішенням і виконанню обіцянок. Рада відзначити, що ключові адміністративні, кадрові, логістичні та безпекові питання щодо функціонування NSATU (Ініціатива НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України) перебувають на шляху повного вирішення, що дозволить створити належні умови для практичної співпраці між персоналом ініціативи та українською командою у Вісбадені", - цитує Стефанішину пресслужба віцепрем'єра.

За словами Стефанішиної, Україна очікує, що ця ініціатива буде ефективно виконувати свої задачі та функції, підтримуючи та прискорюючи надання безпекової допомоги Україні.

Крім того, повідомляється, що представники команди генсекретаря НАТО запевнили у своїй відданості підтримки України з боку Альянсу та запевнили у продовженні зусиль щодо посилення допомоги.