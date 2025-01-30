Інтерфакс-Україна
Події
07:30 30.01.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Впродовж доби втрати окупантів склали 1270 одиниць живої сили та 127 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та чотири одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 54  БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 07.05.2025
Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

08:09 07.05.2025
Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

08:06 07.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб

07:39 06.05.2025
Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 106 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 106 од. автотехніки - Генштаб

08:31 05.05.2025
Сили оборони вразили за добу 14 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 14 районів зосередження окупантів

08:29 05.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

07:39 05.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

16:28 03.05.2025
Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

07:40 03.05.2025
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 122 од. техніки

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 122 од. техніки

08:25 02.05.2025
Сили оборони вразили за добу шість районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу шість районів зосередження окупантів

ВАЖЛИВЕ

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб

ОСТАННЄ

Погода в Україні 8-9 травня буде прохолодною, на поверхні ґрунту вночі заморозки

У Ватикані розпочалися літургійні церемонії підготовки до конклаву

Завершено слідство у справі про незаконне збагачення ексзаступника керівника ОП Смирнова

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

УЧХ допомагає постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

Сибіга та тимчасова повірена у справах США скоординували графік двосторонніх зустрічей на різних рівнях

Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

В Індії скасовано понад 200 авіарейсів, 18 аеропортів тимчасово закриті

Мінкультури підтвердило "Укрвидавполіграфії", "ТРК Люкс" статус критично важливих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА