Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців

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Впродовж доби втрати окупантів склали 1270 одиниць живої сили та 127 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та чотири одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 54 БПЛА оперативно-тактичного рівня.