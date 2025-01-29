З початку доби Сили оборони відбили 152 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 152 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

“ Сьогодні держава-терорист завдала 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішим напрямком залишається Покровський, де наші захисники зупинили 67 спроб противника здолати українські позиції.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20379