Інтерфакс-Україна
Події
22:31 29.01.2025

З початку доби Сили оборони відбили 152 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 152 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

“ Сьогодні держава-терорист завдала 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішим напрямком залишається Покровський, де наші захисники зупинили 67 спроб противника здолати українські позиції.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20379

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:59 06.05.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

22:24 06.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

22:15 06.05.2025
Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

22:08 06.05.2025
До Дня піхоти у МЗС України відкрили арт-інсталяцію

До Дня піхоти у МЗС України відкрили арт-інсталяцію

10:16 06.05.2025
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

23:31 05.05.2025
На чотирьох напрямках фронту в понеділок було найгарячіше - Генштаб

На чотирьох напрямках фронту в понеділок було найгарячіше - Генштаб

22:59 05.05.2025
Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

18:35 05.05.2025
Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

13:47 05.05.2025
Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії, - Зеленський

Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії, - Зеленський

07:55 05.05.2025
Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

ВАЖЛИВЕ

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада

ОСТАННЄ

Трамп назвав ганьбою початок бойових дій між Індією і Пакистаном - ЗМІ

Трамп: якби Росія не була виключена з G8, війни б не сталося

Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

Головний рабин України прибув до США, зустрівся з Віткоффом

Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

Канада конфіскує російський Ан-124, який знаходився під арештом – Стефанішина

Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА