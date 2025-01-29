Інтерфакс-Україна
Події
21:18 29.01.2025

Зеленський заслухав доповідь щодо роботи української енергосистеми

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Зеленський заслухав доповідь щодо роботи української енергосистеми
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра енергетики Германа Галущенко щодо роботи української енергосистеми.

"Була сьогодні доповідь міністра енергетики. Щодо роботи нашої енергосистеми – її відновлення, її розвитку. Я вдячний кожному й кожній в енергетиці, хто робить усе, щоб Україна могла жити", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він також наголосив на важливості того, що Україна зберігає конструктивну позицію у роботі з Євросоюзом і країнами-сусідами в ЄС – "можемо допомагати партнерам, які цього справді потребують, і вдячні всім, хто допомагає нам, хто допомагає Україні".

"Європейцям потрібне це відчуття, що спільний енергетичний ринок, спільні системи та проєкти дають реальну користь європейцям. Тільки завдяки єдності це можливо", - зауважив президент.

 

Теги: #робота #зеленський #енергетика

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