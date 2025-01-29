Прокуратура РФ визнала Міжнародний реєстр збитків для України RD4U "небажаною організацією"

Генеральна прокуратура Російської Федерації визнала Міжнародний реєстр збитків для України (Register of Damage for Ukraine - RD4U) "небажаною організацією", повідомила у середу заступник керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

"Рішення Росії щодо визнання міжнародного Реєстру збитків “небажаною організацією” є черговим прикладом того, як Росія перекручує реальність та сподівається уникнути відповідальності за свої дії. Цей крок свідчить про те, що наша робота на міжнародній арені є ефективною та рухається в правильному напрямку, і Росія не здатна її зупинити", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Мудра зазначила, що попри спроби РФ дискредитувати та викривити міжнародні ініціативи, спрямовані на встановлення справедливості, Україна продовжує співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення відшкодування збитків та притягнення винних до відповідальності.

Міжнародний Реєстр збитків для України був створений під егідою Ради Європи навесні 2023 року. Його метою є збір інформації про збитки, втрати та шкоду, завдані російською агресією. Штаб-квартира Реєстру знаходиться в Гаазі, Королівство Нідерландів.