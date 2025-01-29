20:52 29.01.2025
Адміністрація Трампа скасувала замороження федеральної фінансової допомоги
Адміністрація Трампа скасувала замороження федеральної фінансової допомоги, що призвело до призупинення низки гуманітарних програм, повідомляє CNN.
"Управління та бюджет Білого дому скасувало заморожування федеральної допомоги, згідно з запискою, отриманою CNN від чиновника адміністрації Трампа, " – говориться в повідомленні CNN на сайті.
"Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень Президента, звертайтеся до головного юрисконсульту свого агентства», – йдеться у доповіді.
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