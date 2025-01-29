Адміністрація Трампа скасувала замороження федеральної фінансової допомоги, що призвело до призупинення низки гуманітарних програм, повідомляє CNN.

"Управління та бюджет Білого дому скасувало заморожування федеральної допомоги, згідно з запискою, отриманою CNN від чиновника адміністрації Трампа, " – говориться в повідомленні CNN на сайті.

"Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень Президента, звертайтеся до головного юрисконсульту свого агентства», – йдеться у доповіді.

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