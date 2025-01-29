Інтерфакс-Україна
Події
20:52 29.01.2025

Адміністрація Трампа скасувала замороження федеральної фінансової допомоги

1 хв читати
Адміністрація Трампа скасувала замороження федеральної фінансової допомоги

Адміністрація Трампа скасувала замороження федеральної фінансової допомоги, що призвело до призупинення низки гуманітарних програм, повідомляє CNN.

"Управління та бюджет Білого дому скасувало заморожування федеральної допомоги, згідно з запискою, отриманою CNN від чиновника адміністрації Трампа, " – говориться в повідомленні CNN на сайті.

"Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень Президента, звертайтеся до головного юрисконсульту свого агентства», – йдеться у доповіді.

Далі буде

 

Теги: #фіндопомога #поновлення #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:33 07.05.2025
Трамп назвав ганьбою початок бойових дій між Індією і Пакистаном - ЗМІ

Трамп назвав ганьбою початок бойових дій між Індією і Пакистаном - ЗМІ

00:16 07.05.2025
Трамп: якби Росія не була виключена з G8, війни б не сталося

Трамп: якби Росія не була виключена з G8, війни б не сталося

22:35 06.05.2025
Головний рабин України прибув до США, зустрівся з Віткоффом

Головний рабин України прибув до США, зустрівся з Віткоффом

21:42 06.05.2025
Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

21:22 06.05.2025
Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

20:48 06.05.2025
Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

20:29 06.05.2025
Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

13:38 06.05.2025
Трамп доручив реконструювати "Алькатрас" і знову відкрити там в'язницю

Трамп доручив реконструювати "Алькатрас" і знову відкрити там в'язницю

09:56 06.05.2025
Бессент: Трамп вважає, що угода щодо корисних копалин з Україною стане інструментом тиску на Росію

Бессент: Трамп вважає, що угода щодо корисних копалин з Україною стане інструментом тиску на Росію

09:41 06.05.2025
Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

ВАЖЛИВЕ

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада

ОСТАННЄ

Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

До Дня піхоти у МЗС України відкрили арт-інсталяцію

Канада конфіскує російський Ан-124, який знаходився під арештом – Стефанішина

Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА