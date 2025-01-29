Інтерфакс-Україна
Події
20:11 29.01.2025

Напрям дронової підготовки буде розвиватися в українських ВНЗ, впевнений Зеленський

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Напрям дронової підготовки буде розвиватися в українських ВНЗ, впевнений Зеленський
Фото: НГУ

Україна працює щодо курсу дронової підготовки у вищих навчальних закладах, сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів.

Так він відповів на запитання, чи можливе введення курсу дронової підготовки до програми предмету захисту України. "Працюємо над цим напрямом. Нещодавно змінилося керівництво Львівської сухопутної академії. Там буде розвиватися напрям, такі є у нас домовленості з новим керівництвом", - сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що цей напрям починає розвиватися на базі Житомирського вищого навчального закладу.

"І, я думаю, і в інших наших вищих навчальних закладах буде розвиватися цей напрям", - додав президент.

 

Теги: #дрони #підготовка #зеленський

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