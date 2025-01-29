Інтерфакс-Україна
Події
19:53 29.01.2025

ЄБА звернулась до уряду України для продовження термінів оновлення критичності та чинних бронювань на 2 місяці

2 хв читати
ЄБА звернулась до уряду України для продовження термінів оновлення критичності та чинних бронювань на 2 місяці

Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулись до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

“Це обумовлено тим, що після кібератак наприкінці 2024 року і досить тривалого відновлення державних реєстрів системи бронювання та, найголовніше, надання компаніям статусу критичних не працювали увесь цей час. Також зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади із значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії”, - повідомляється на сайті організації в середу.

Як заявили в асоціації, через це на рівні міністерств та місцевих органів влади накопичилась велика черга заявок на отримання такого статусу. Очевидно, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки і надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам.

Новгалошується, що саме тому бізнес-спільнота звертається з проханням повторно продовжити дію чинних бронювань на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня, щоб не перевантажувати обмежені спроможності чинної системи надання критичності та сприяти стабільній роботі економіці України.

Окрім того, юридична прогалина в критеріях та порядку надання критичності в частині подання податкової звітності за 4 квартал 2024 року може стати причиною великої кількості відмов у наданні такого статусу.

“Йдеться про те, що заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за 4 квартал 2024 року – у другій половині лютого. Відповідно, необхідно внести термінові зміни в критерії та порядок надання критичності, а саме дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені Податковим кодексом строки подання звітності, зокрема протягом січня і лютого 2025 року подавати звіт за 3 квартал 2024 року”, - резумулювалт в ЄБА.

 

Теги: #звернення #бронювання #єба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 06.05.2025
Римсько-католицька громада вимагає від влади виконання судового рішення щодо костелу святого Миколая

Римсько-католицька громада вимагає від влади виконання судового рішення щодо костелу святого Миколая

13:30 15.04.2025
Кабмін затвердив окремий механізм бронювання для СБУ та розвідки

Кабмін затвердив окремий механізм бронювання для СБУ та розвідки

18:15 09.04.2025
ЄБА закликає активізувати відновлення роботи Миколаївського порту та посилити безпеку на морі

ЄБА закликає активізувати відновлення роботи Миколаївського порту та посилити безпеку на морі

00:05 08.04.2025
"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт звернення до Конгресу США – нардеп Геращенко

"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт звернення до Конгресу США – нардеп Геращенко

16:56 04.04.2025
Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через підвищення мит - ЄБА

Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через підвищення мит - ЄБА

10:48 02.04.2025
Платформу бронювання будинків на природі запустили в Україні

Платформу бронювання будинків на природі запустили в Україні

13:06 01.04.2025
Мінекономіки попередило про втрату чинності бронювань за старими правилами з 1 квітня

Мінекономіки попередило про втрату чинності бронювань за старими правилами з 1 квітня

17:45 31.03.2025
ЄБА закликає швидше допрацювати цифрові рішення для коректного відображення в "Дії" даних про військовозобов’язаних

ЄБА закликає швидше допрацювати цифрові рішення для коректного відображення в "Дії" даних про військовозобов’язаних

12:49 27.03.2025
Польські митники знову блокують вантажі українських деревообробників - компанії-члени ЄБА

Польські митники знову блокують вантажі українських деревообробників - компанії-члени ЄБА

09:27 21.03.2025
Відсутність повноцінного бронювання працівників може паралізувати роботу водоканалів

Відсутність повноцінного бронювання працівників може паралізувати роботу водоканалів

ВАЖЛИВЕ

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

Найближчими тижнями будуть представлені нові пакети підтримки України та тиску на РФ – Зеленський

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада

ОСТАННЄ

Трамп назвав ганьбою початок бойових дій між Індією і Пакистаном - ЗМІ

Трамп: якби Росія не була виключена з G8, війни б не сталося

Троє цивільних зазнали поранень внаслідок удару ворога по Запоріжжю – ОВА

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

Головний рабин України прибув до США, зустрівся з Віткоффом

Пошкоджені будівлі і пожежа в одному з районів Запоріжжя внаслідок удару ворожих БпЛА – ОВА

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА