ЄБА звернулась до уряду України для продовження термінів оновлення критичності та чинних бронювань на 2 місяці

Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулись до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

“Це обумовлено тим, що після кібератак наприкінці 2024 року і досить тривалого відновлення державних реєстрів системи бронювання та, найголовніше, надання компаніям статусу критичних не працювали увесь цей час. Також зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади із значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії”, - повідомляється на сайті організації в середу.

Як заявили в асоціації, через це на рівні міністерств та місцевих органів влади накопичилась велика черга заявок на отримання такого статусу. Очевидно, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки і надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам.

Новгалошується, що саме тому бізнес-спільнота звертається з проханням повторно продовжити дію чинних бронювань на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня, щоб не перевантажувати обмежені спроможності чинної системи надання критичності та сприяти стабільній роботі економіці України.

Окрім того, юридична прогалина в критеріях та порядку надання критичності в частині подання податкової звітності за 4 квартал 2024 року може стати причиною великої кількості відмов у наданні такого статусу.

“Йдеться про те, що заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за 4 квартал 2024 року – у другій половині лютого. Відповідно, необхідно внести термінові зміни в критерії та порядок надання критичності, а саме дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені Податковим кодексом строки подання звітності, зокрема протягом січня і лютого 2025 року подавати звіт за 3 квартал 2024 року”, - резумулювалт в ЄБА.