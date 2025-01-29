Консультації про заміщення допомоги від USAID розпочато на парламентському рівні

Консультації щодо можливості заміщення американської допомоги розпочато на парламентському рівні з європейськими колегами, повідомив комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"На парламентському рівні вже розпочато консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги - хоча б на той час, поки у Вашингтоні не буде ухвалено остаточні рішення", - йдеться в заяві комітету щодо призупинення фінансування в Україні проєктів та програм Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), оприлюдненій на сайті Верховної Ради в середу.

Згідно із заявою, масштаб проблем, з якими зіткнулася Україна і десятки інших країн у зв’язку з припиненням американської допомоги, значно більший, ніж може здатися на перший погляд.

"Українські організації та інші суб’єкти, які отримували гранти від USAID, не мали часу підготуватися до таких різких змін. Безумовно, американський народ і уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги і ухвалити рішення - чи продовжувати свою глобальну підтримку. Та поки триватиме аудит, Україна має вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів в державі, а також передбачити свої дії у цьому напрямі надалі",- вважають у комітеті.

У ньому також прогнозують, що через паузу у фінансуванні проєктів подальша нормалізація процесів, пов'язана з допомогою, може відбутися за три, чотири, п’ять, а то й шість місяців.

При цьому зазначено, що призупинення фінансування відбувається в умовах відсічі державі-агресору, зокрема інформаційної.

"У час, коли кожен голос важливий, а культурна дипломатія та правдива інформація є невіддільними складниками захисту незалежності України. В умовах обмеженого державного фінансування грантова допомога іноді є ледь не єдиним варіантом для функціонування проєктів у сфері культури та медіа", - йдеться в заяві.

Комітет нагадав, що за грантової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в Україні втілено чимало культурних ініціатив, відповідно - створено робочі місця та надано можливість для творчої реалізації талановитої української молоді. Крім того, гранти стали опорою для багатьох вітчизняних медіа, оскільки рекламний ринок, завдяки якому "виживали" медіа, досі не відродився після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За сприяння USAID також втілюються проєкти, спрямовані на психологічну допомогу дітям та сім’ям з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах через збройну агресію РФ.

"Допомога Агентства США з міжнародного розвитку є важливою частиною нашого шляху до демократичного розвитку та стійкості, особливо в реаліях поточної геополітичної ситуації. Тому ми підкреслюємо необхідність збереження цих проєктів, щоб забезпечити подальший прогрес у розвитку країни. Сподіваємось, що разом з урядом та колегами з тих секторів, які підтримувались американською допомогою, ми зможемо знайти також певні рішення на найближчі, найбільш складні, часи",- підкреслюється у заяві.