Січень в Україні завершується теплом і подекуди туманами

В четвер, 30 січня, в Україні без опадів, вночі та вранці в Україні, крім крайнього сходу та Криму, місцями туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер південно-західний, південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 6-11° тепла, на півдні Одеської області та в Криму 12-17°.

У Києві 30 січня вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві найвища температура 30 січня була +7,9° в 2002р., найнижча -25,0° в 1941р.

У п'ятницю, 31 січня, вночі в Україні без опадів, вдень на Закарпатті, в Карпатах, більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ. В більшості областей вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, на півдні країни 9-14°.

У Києві 31 січня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 2-4° тепла; вдень 6-8°.