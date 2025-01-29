Інтерфакс-Україна
Події
11:05 29.01.2025

Військова допомога США для України продовжується – ЦПД

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Військова допомога США для України продовжується – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію про нібито припинення військової допомоги Україні з боку США.

"Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, ухвалених раніше… Інформація, що поширюється у медіа стосовно зупинення військової допомоги, не відповідає дійсності", - наводяться його слова у телеграм-каналі ЦПД у середу.

Як повідомлялося, Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

Раніше Держдепартамент США оголосив негайну широкомасштабну паузу в наданні іноземної допомоги. Очікується, що протягом 85 днів з моменту оприлюднення вказівок він підготує доповідь, яка супроводжуватиме рекомендації держсекретаря Марко Рубіо президенту Дональду Трампу щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які припинити.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що призупинення невійськової допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на проєкти в соціальній сфері.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що консультації з американськими партнерами для найскорішого продовження фінансування гуманітарних проєктів в Україні після призупинення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) розпочнуться вже найближчим часом. Вона назвала призупинення фінансування USAID "неочікуваною та неприємною новиною: і для влади, і для громадського сектору".

Теги: #україна #військова_допомога #сша

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