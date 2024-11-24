На покровському напрямку ЗС України за добу відбили 55 атак, ворог активно використовує авіацію

На фронті минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень, зокрема 55 разів росіяни за підтримки авіації атакували на покровському напрямку, ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського. Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію", - зазначається у зведенні.

На курахівському напрямку, за даними Генштабу, Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.

Упродовж минулої доби на харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками біля Вовчанська та Тихого.

На куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

На лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів.

На сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили один ворожий штурм неподалік Білогорівки.

На краматорському напрямку окупанти атакували тричі поблизу Ступочок та Часового Яру.

На торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки в бік Торецька.

На времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій у районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопольського та Рівнопілля.

На гуляйпільському та оріхівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

П'ять разів без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на придніпровському напрямку.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Крім того, повідомили в Генштабі ЗСУ, триває операція в Курській області. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших воїнів 197 артилерійських обстрілів, з них 13 із реактивних систем залпового вогню.