Події

07:41 24.11.2024

Сили оборони знешкодили понад десяток БПЛА, які атакували Київ

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Сили оборони знешкодили понад десяток БПЛА, які атакували Київ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сьогодні вночі, 24 листопада, збройні сили Росії вкотре атакували Київ безпілотниками, що заходили різними курсами в напрямку столиці, повітряна тривога в місті тривала понад 3 години, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Сили Оборони виявили та знешкодили більше десятка безпілотників, які загрожували столиці. (Точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). Попередньо, у столиці обійшлося без руйнувань, інформація про постраждалих не надходила", - написав він у телеграм-каналі.

Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються.

Попко також зазначив, що в Київській області ще спостерігають ворожі БПЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва.

 

 

 

Теги: #київ #бпла

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