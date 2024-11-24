Події

07:27 24.11.2024

Понад 140 ударів завдали російські війська по громадах Запорізької області

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Понад 140 ударів завдали російські війська по громадах Запорізької області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область із різних видів зброї, за минулу добу під вогнем перебували 11 громад, є руйнування, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, у неділю вранці.

У своєму телеграм-каналі він написав: "Протягом доби окупанти завдали 144 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Темирівці".

Федоров також уточнив, що 33 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 14 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоандріївку, Новоданилівку і Новодарівку. 94 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я і Новодарівки.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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