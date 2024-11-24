Події

07:17 24.11.2024

Росіяни 16 разів за день обстріляли громади Сумської області

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Росіяни 16 разів за день обстріляли громади Сумської області

Окупанти обстріляли 6 громад прикордоння Сумської області, внаслідок чого було зафіксовано близько 70 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) станом на 21.00 суботи, 23 листопада.

Як зазначається в телеграм-каналі ОВА: "Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади".

Найбільша кількість обстрілів сталася в Хотінській громаді - артилерія (24 вибухи), FPV-дрони (3 вибухи); у Миропільській громаді - артилерія (25 вибухів), FPV-дрон (1 вибух); у Юнаківській громаді - артилерія (7 вибухів).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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