Росіяни 16 разів за день обстріляли громади Сумської області

Окупанти обстріляли 6 громад прикордоння Сумської області, внаслідок чого було зафіксовано близько 70 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) станом на 21.00 суботи, 23 листопада.

Як зазначається в телеграм-каналі ОВА: "Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади".

Найбільша кількість обстрілів сталася в Хотінській громаді - артилерія (24 вибухи), FPV-дрони (3 вибухи); у Миропільській громаді - артилерія (25 вибухів), FPV-дрон (1 вибух); у Юнаківській громаді - артилерія (7 вибухів).