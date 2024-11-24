Події

06:59 24.11.2024

У Чорному морі 6 ворожих кораблів, зокрема три носії "Калібрів"

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У Чорному морі 6 ворожих кораблів, зокрема три носії "Калібрів"

Військово-морські сили ЗС України вранці неділі, 24 листопада, повідомляють про наявність шести російських кораблів у Чорному морі, серед них - 3 носії ракет "Калібр".

"Станом на 06:00 24 листопада в Чорному морі 6 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі кораблі відсутні", - зазначено у зведенні.

За даними ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 5 суден, з них 3 рухалося з протоки Босфор.

 

Теги: #кораблі #рф #вмс_зс

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