Події

20:52 23.11.2024

Поліція Києва розслідує стрілянину в готелі, під час якої одна людина загинула і дві поранені

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Поліція Києва розслідує стрілянину в готелі, під час якої одна людина загинула і дві поранені
Фото: https://t.me/gunpKyiv

За фактом смертельної стрілянини в столичному готелі розпочато кримінальне провадження, інформувала пресслужба Поліції Києва в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Як повідомляється, подія сталася 23 листопада близько 1:00 години ночі.

"У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів. Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрільця зараз розшукують.

Кримінальні провадження розпочато за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство, і ч. 2 ст. 296 - хуліганство. Фігуранту загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

 

 

 

Теги: #київ #стрілянина #поліція

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