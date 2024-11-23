Перед Сирським стоїть завдання зменшити бюрократію в армії

Якщо корпусна система управління в ЗСУ зменшить бюрократію, її треба впроваджувати, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ в межах Третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

"Це вирішувати військовим. Якщо корпусна система, яку вони пропонують сьогодні, зменшить відстань між генералом і солдатом, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так, щоб її зменшити", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що зараз стоїть завдання зменшити бюрократію в армії і цим має займатися головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Офіцер має бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід. За всієї поваги. Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі", - зазначив президент.

За словами президента, треба не тільки говорити про проблемні питання на Ставці або в командних штабах, а й безпосередньо спілкуватися з солдатами.

"Тому Сирський постійно на фронті, постійно їздить. Ми щодня, двічі на день, спілкуємося з ним. У нього ранкова і вечірня доповідь. Але все одно цього мало. Генерали мають бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового - найважливіше", - наголосив глава держави.