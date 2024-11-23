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17:58 23.11.2024

Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

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Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський
Фото: сайт Президента України

Україна готова ділитися з країнами Африки технологіями у сфері безпеки, такими як дрони, а також технологіями та досвідом протидії російській дезінформації та тиску, зокрема, найманців-"вагнерівців", заявив президент Володимир Зеленський на третій Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу в Києві.

"Ми знаємо, хто такі "вагнерівці". Ми знаємо, як з ними боротися. Ми знаємо, як їх знищувати. Це свідчить про те, що є відповідний досвід", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста із Сенегалу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Зеленський нагадав, що військові з України були представлені в різних місіях у країнах Африканського континенту, і вона "може інвестувати з погляду контингенту" з огляду на досвід сьогоднішньої української армії – це інший досвід.

Президент додав, що інтерес для африканських країн мають становити безпекові технології, які розроблені та використовуються сьогодні в Україні, як-от повітряні та морські дрони.

"Не треба чекати війни. Будь-яких агресорів, які навіть подумки налаштовані до окупації або недружніх кроків в іншу країну, буде зупиняти те, що у вас є такі підходящі технології", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна також може допомогти в боротьбі з дезінформацією і з кіберзахистом, оскільки була об'єктом тисяч кібератак, зокрема на банківську систему, зв'язок.

"Не можна просто з України боротися з дезінформацією. Ми повинні бути присутніми у вас, а ваші країни, ваші лідери повинні бути відкриті для цього. Ми готові працювати проти російської дезінформації. Будь-якої дезінформації. Просто давати суспільству Африки правду, а вони нехай самі обирають на якому вони боці, тому що вони вільні люди", - пояснив президент.

На думку Зеленського, у країн Африки буде багато проблем через російський вплив як на континенті, так і на ринках.

З досвіду України він закликав ставити на перше місце питання безпеки та незалежності, а не вигоди від дешевших ресурсів навіть в умовах економічних проблем.

"Коли ваша країна почне руйнуватися, коли ваші діти... - у цей момент неважливо, яка ціна на енергію, яка ціна на бензин у вашій країні. Повірте нам: це так важливо до війни, і це ніщо під час війни, тільки якщо ви це дозволите. Це цінність, цінність кожної нації, кожної країни...", - наголосив президент України.

Серед інших напрямів співпраці він назвав гарантування продовольчої безпеки, освіту, видобуток корисних копалин, цифровізацію та додаток "Дія".

"Усі ці речі ми можемо запропонувати з радістю", - заявив Зеленський.

Теги: #україна #африка #досвід

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