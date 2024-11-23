Події

16:04 23.11.2024

РФ витратила $18 млрд на ракетні обстріли й атаки безпілотників із лютого 2022 р. - ЦПД

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РФ витратила $18 млрд на ракетні обстріли й атаки безпілотників із лютого 2022 р. - ЦПД

Від початку повномасштабного вторгнення Росія витратила понад $18 млрд на ракетні обстріли й атаки безпілотниками територією України, що дорівнює понад 1,8 трильйона рублів, пише Центр протидії дезінформації, посилаючись на дані з відкритих джерел.

"Ці гроші могли б бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури. Однак пріоритети російського режиму - це терор і знищення, що залишає власні регіони в злиднях", - зазначає ЦПД у телеграм-каналі в суботу.

Теги: #вартість #ракети #бпла_рф

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