Події

15:03 23.11.2024

У Донецькій області запустили 173 котельні, які забезпечать теплом понад 2,8 тис. багатоквартирних будинків

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У Донецькій області запустили 173 котельні, які забезпечать теплом понад 2,8 тис. багатоквартирних будинків

У громадах Донецької області, скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, запущено в роботи котельні для забезпечення опалювального сезону, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У всіх громадах, де це можливо з урахуванням безпекової ситуації, запустили в роботу всі котельні, а саме 173. Вони забезпечують теплом 2868 житлових багатоквартирних будинків. Також до системи централізованого опалення підключені об'єкти соціальної сфери, зокрема 49 закладів охорони здоров'я", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

Водночас Філашкін зауважив, що через постійні обстріли з боку ворога, руйнування комунікацій, будинків і водогонів цей опалювальний сезон удалося розпочати не в усіх громадах області.

"Та ми разом з місцевими військовим адміністраціями та благодійниками працюємо над тим, щоб у домівках жителів області цієї зими було тепло", - наголосив Філашкін.

Теги: #котельні #донецька_область

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