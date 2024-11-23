Події

13:07 23.11.2024

Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом

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Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом
Фото: https://www.nato.int/

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Палм-Біч, штат Флорида.

Як повідомляє в суботу штаб-квартира альянсу, зустріч відбулася в п'ятницю, 22 листопада.

"Вони обговорили низку глобальних проблем безпеки, з якими стикається альянс. Генеральний секретар і його команда також зустрілися з конгресменом Майком Волтцем і членами команди обраного президента з питань національної безпеки", - йдеться в пресрелізі НАТО.

Інших подробиць зустрічі не надано.

Теги: #рютте #трамп #зустріч

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