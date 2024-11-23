Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема проєкт "Паляниця"

Міністри оборони України та Литви - Рустем Умєров і Лаурінас Кащюнас - підписали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає створення механізму підтримки Сил безпеки і оборони України через вклади в українську оборонну промисловість.

"Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", - наводить висловлювання Умєрова пресслужба Міноборони.

"Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом", - заявив міністр.

Як зазначив Умєров, Меморандум відкриває нові можливості для литовських інвестицій в ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між Україною та Литвою.

Крім підписання меморандуму, міністри обговорили основні пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасами, засобами ППО і розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.