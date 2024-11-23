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11:29 23.11.2024

У РФ діють близько 50 проєктів для перепрограмування свідомості викрадених з України дітей - ГУР

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У РФ діють близько 50 проєктів для перепрограмування свідомості викрадених з України дітей - ГУР

На території РФ діють 45-50 спеціальних програм для перепрограмування свідомості дітей із тимчасово окупованих територій України, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Щонайменше 45, а то й 50 російських проєктів, які діють на території РФ, куди були втягнуті діти з наших окупованих територій. Тобто вони постійно збільшують кількість заходів, куди залучають наших дітей", - сказав він у рамках дискусії “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни” в п'ятницю.

Скібіцький зазначив, що вивезення українських дітей починалося під виглядом нібито лікування, відпочинку, навчання, а потім почало відбуватися передання їх у російські сім'ї для того, щоб повністю їх асимілювати в російську пропаганду, в російське суспільство.

"Це дуже складний процес. Ми повертаємо буквально одиниці: кожну дитину потрібно фактично виривати з пазурів цього триголового дракона", - заявив заступник начальника військової розвідки.

Він наголосив, що повернення українських дітей із РФ - дуже складний процес. ГУР збирає всі факти, що стосуються вивезення українських дітей (від даних про дитину - до організаторів викрадення дитини в РФ).

Скібіцький зазначив, що також ГУР тісно співпрацює з українськими структурами, зокрема МЗС, Генпрокуратурою, Мінкультури, щоб зібрати якомога більше інформації про дітей.

Крім того, триває активна робота військових аташе, організація різних заходів разом з іноземними партнерами на тему викрадення дітей з України.

"Неспроста РФ працює з дітьми. Це усталена практика. Повірте, ми розуміємо навіщо вони це роблять. І ми не одні в такій позиції. Я знаю, що в Придністров'ї, де теж було нав'язування "русского міра", все починалося і зараз триває через дітей. Дитсадки, школи, патріотичне виховання, візити до РФ тощо. Це складне питання. Тому що чим довше будуть окуповані території, тим більший вплив на дітей", - наголосив Скібіцький.

Теги: #діти #програмування #рф #викрадення

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