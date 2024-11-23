Чехія вже виділила близько 1 млн євро для забезпечення людей у Дніпропетровській області газовими обігрівачами, медобладнанням, генераторами

Чехія, яка взяла патронат над відбудовою Дніпропетровської області, вже виділила близько мільйона євро для забезпечення людей у регіоні газовими обігрівачами, медичним обладнанням, станціями очищення води та генераторами, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вдячні Чехії за патронат над відновленням Дніпропетровської області. Плануємо вже незабаром провести перше засідання відповідної українсько-чеської робочої групи. Уряд Чехії вже виділив близько мільйона євро для забезпечення людей на Дніпропетровщині газовими обігрівачами, медичним обладнанням, станціями очищення води та генераторами. Ми щиро вдячні за це нашим чеським партнерам", - сказав Сибіга на спільній пресконференції з чеським колегою в Києві.

Міністр зазначив, що за результатами домовленостей прем'єрів було сформовано українсько-чеську ділову раду в межах Торгово-промислової палати України, і вона сприятиме взаємодії між компаніями та інвесторами, зокрема й у контексті відновлення.

Крім того, глави МЗС обговорили продовження оборонного співробітництва, зокрема, розвиток чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. А також - посилення санкційного тиску на агресора та запровадження нових жорстких обмежень проти галузей, що живлять російську військову машину, насамперед проти металургії та "тіньового флоту".

Сибіга подякував Чехії за підтримку вступу України до ЄС і НАТО, Формули миру та Плану Перемоги, енергетичну допомогу.