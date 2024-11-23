Росіяни обстріляли дев’ять громад Сумської області

Російські війська обстріляли 9 громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Великописарівська: відбулася атака FPV-дронів (3 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів), скидання ВОГ із БПЛА (6 вибухів).

Білопільська: 11 мін скинули росіяни на її територію. Також відбулася атака FPV-дронами (3 вибухи).

Краснопільська: ворог гатив із артилерії (12 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV-дроном (1 вибух), скинув ВОГ із БПЛА (12 вибухів).

Хотінська: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Середино-Будська: сталося скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

Есманьська: ворог бив із артилерії (8 вибухів), мінометів (10 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Верхньосироватська: росіяни вдарили з РСЗВ (3 вибухи).

Миропільська: атаки FPV-дронами (6 вибухів).

Юнаківська: зафіксовано артилерійські обстріли (13 вибухів).