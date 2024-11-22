Корнієнко привітав главу МЗС Чехії, який прибув до Києва

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко привітав главу МЗС Чехії Яна Липавського, який прибув до Києва.

«Радий вітати в Києві міністра закордонних справ Чеської Республіки Яна Липавського, щоб обговорити актуальні питання співпраці», - написав Корнієнко у Facebook.

Заступник голови ради зазначив, що запропонував створити Міжпарламентську асамблею для посилення нашої взаємодії.

Також, за словами Корнієнка, водночас обговорили тему реалізації Формули миру. «Практична імплементація десяти пунктів має пріоритетне значення для відновлення всеосяжного, справедливого та сталого миру для України та зміцнення глобальної системи безпеки», - зазначив він.

Корнієнко подякував Чеській Республіці за підтримку євроінтеграційного шляху України. Також він поінформував про поточний стан справ у цьому напрямку.

Крім того, сторони порушили питання членства України в НАТО. «Маємо отримати запрошення приєднатися до Альянсу якомога швидше», - наголосив Корнієнко.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про прибуття в п'ятницю вранці до Києва.