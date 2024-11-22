Кабмін схвалив план реалізації Стратегії морської безпеки України

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством оборони план реалізації Стратегії морської безпеки України, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Це важливий крок до посилення морської безпеки нашої держави. Документ має на меті забезпечити виконання завдань і цілей, визначених Стратегією, яка була схвалена РНБО та введена в дію указом президента", - написав Умєров у фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, основними завданнями плану є посилення спроможності сектору безпеки й оборони України, Військово-Морських сил ЗСУ та Морської охорони Державної прикордонної служби України для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці, деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України, а також отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої в результаті війни.

"Дякую всім, хто долучився до розробки цього важливого документа. Разом ми наближаємо момент, коли Чорне та Азовське моря знову будуть повністю вільними й безпечними для України", - резюмував Умєров.