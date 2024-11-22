Поліцейські викрили чиновницю МСЕК на Київщині, яка допомагала військовозобов'язаним отримати групу інвалідності

Правоохоронці викрили на Київщині голову міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка допомагала військовозобов'язаним чоловікам отримати групу інвалідності, повідомило Головне управління Національної поліції в м. Києві.

"Під час слідства поліцейські встановили, що до службових обов'язків жінки входило визначення групи інвалідності осіб під час проходження ними медичного огляду. Тож фігурантка вирішила скористатися своїм службовим становищем і, перебуваючи у складі комісії МСЕК, затвердила та підписала двом чоловікам призовного віку третю групу інвалідності, що давало змогу військовозобов'язаним безперешкодно перетинати кордон та ухилятися від мобілізації. Один із чоловіків уже встиг виїхати з України за фейковою інвалідністю", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

Слідчі повідомили жінці про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: (ч. 2 ст. 332) - сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища, (ч. 5 ст. 27, ст. 336) - пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, (ч. 1 ст. 366) - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Комісія Центральної МСЕК скасувала фейкові діагнози.

Фігурантці загрожує до семи років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.