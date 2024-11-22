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19:27 22.11.2024

Зеленський закликав не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний

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Зеленський закликав не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний

Державні органи, підприємства та дипломатичні установи мають працювати у звичайному режимі за відсутності повітряної тривоги і не влаштовувати собі вихідні дні при отриманні попереджень від розвідувальних органів, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже 1003 день війни. Усі протоколи безпеки наразі такі самі, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, потрібно реагувати, берегти себе і йти в укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства - усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, це стосується "всіх - від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах".

"Сирена звучить - йдемо в укриття. А коли немає сирени - працюємо і служимо. У війні по-іншому не буває. Маємо усвідомлювати, що "товариш" Путін і далі залякуватиме нас. Він на цьому всю свою владу вибудував. Важливо вміти правильно реагувати і робити все, щоб ця війна поверталася додому в Росію і щоб там відчували, що таке війна", - додав Зеленський.

Теги: #розвідка #тривога #президент

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