Стефанчук з візитом у Канаді, братиме участь у Міжнародному безпековому форумі та сесії ПА НАТО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що розпочав робочий візит до Канади, де планує взяти участь у Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі та пленарній сесії Парламентської асамблеї НАТО.

"Окрім того, заплановано ряд двосторонніх зустрічей. Візит також покликаний сприяти просуванню України до членства в НАТО та поглибленню двостороннього міжпарламентського діалогу", - йдеться в повідомленні Стефанчука в телеграм-каналі українського парламенту в п'ятницю.

За його словами, візит здійснюється "з метою посилення міжнародної підтримки України, зокрема надання додаткової військово-технічної та фінансової допомоги в протистоянні російській агресії".