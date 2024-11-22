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17:51 22.11.2024

ВООЗ за 1000 днів війни підтвердила 2147 нападів агресора на систему охорони здоров'я України

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ВООЗ за 1000 днів війни підтвердила 2147 нападів агресора на систему охорони здоров'я України

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за 1000 днів війни підтвердила 2147 нападів агресора на систему охорони здоров'я України, загинули 197 медпрацівників, повідомив керівник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

"За 1000 днів війни ВООЗ підтвердила 2 147 нападів на охорону здоров'я в Україні, які забрали життя щонайменше 197 медичних працівників і пацієнтів, а також поранили 676 медичних працівників і пацієнтів", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Хабіхт зазначив, що "понад 40% нападів було спрямовано на систему первинної медичної допомоги, яка є для пацієнта "воротами" до решти системи охорони здоров'я".

Теги: #вооз #ярно_хабіхт

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