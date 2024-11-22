Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за 1000 днів війни підтвердила 2147 нападів агресора на систему охорони здоров'я України, загинули 197 медпрацівників, повідомив керівник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

"За 1000 днів війни ВООЗ підтвердила 2 147 нападів на охорону здоров'я в Україні, які забрали життя щонайменше 197 медичних працівників і пацієнтів, а також поранили 676 медичних працівників і пацієнтів", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Хабіхт зазначив, що "понад 40% нападів було спрямовано на систему первинної медичної допомоги, яка є для пацієнта "воротами" до решти системи охорони здоров'я".