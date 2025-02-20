ВООЗ упродовж 2024 р. підтримала в Україні 920 медзакладів, встановила 11 модульних закладів первинки

ВООЗ впродовж 2024 року підтримала в Україні 920 медзакладів, встановила 11 модульних закладів первинної медичної допомоги та один пункт модульний пункт бригад екстреної медичної допомоги, повідомив представник ВООЗ в Україн, голова Офісу ВООЗ в країні Ярно Хабіхт.

"Незважаючи на виклики війни, нам вдалося прямо чи опосередковано охопити в Україні 4,7 млн осіб у 2024 році завдяки різноманітним заходам, підтримати 920 закладів охорони здоров'я, розподіливши 780 метричних тон медичних продуктів та обладнання для забезпечення безперебійного надання медичної допомоги. Крім того, ми продовжили встановлювати модульні заклади первинної медичної допомоги: 11 таких закладів та один пункт для бригад екстреної медичної допомоги минулого року", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Хабіхт також повідомив, що ВООЗ продовжує проєкт зі встановлення модульних закладів первинки, "щоб гарантувати доступ до основних медичних послуг та поєднати реагування на надзвичайні ситуації з раннім відновленням".

"Такі модульні заклади може бути переміщено в інше місце, якщо ситуація зміниться, що вже й зроблено. Минулого року завдяки фінансовій підтримці ЄС було встановлено 12 модульних закладів, котрі забезпечують тимчасове відновлення інфраструктури охорони здоров'я", - сказав він.

За словами Хабіхта, ВООЗ також підтримувала проєкти мобільних медичних бригад у віддалених та постраждалих від війни районах.

"Протягом останніх 12 місяців 20 медичних бригад провели понад 24 тис. консультацій населенню у восьми областях на лінії зіткнення, які в іншому разі були б відрізані від регулярних медичних послуг. Необхідне обладнання, витратні матеріали та препарати для надання медичної допомоги у віддалених місцях мобільні бригади отримали від ВООЗ. Ці заходи було організовано відповідно до досвіду організації у реагуванні на інші надзвичайні ситуації", - сказав він.