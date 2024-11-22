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17:33 22.11.2024

Сфери психічного здоров'я та реабілітації потребують найбільшої уваги в системі охорони здоров'я - голова ВООЗ в Україні

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Сфери психічного здоров'я та реабілітації потребують найбільшої уваги в системі охорони здоров'я - голова ВООЗ в Україні

Психічне здоров'я та реабілітація є сферами системи охорони здоров'я, які потребують найбільшої уваги, вважає голова ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

"У зв'язку зі зростанням потреб сфери охорони здоров'я дві галузі потребують підвищеної уваги. По-перше, це всеукраїнська програма психічного здоров'я, ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Друга - реабілітація травмованих пацієнтів і тих, хто відкладає лікування хронічних захворювань, наприклад пацієнтів, які перенесли інсульт", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Хабіхт також зазначив, що "ми вступаємо в зимовий сезон, який, за прогнозами, стане найсуворішою зимою, якщо атаки на інфраструктуру триватимуть".

"У холодну пору року вразливі групи населення в усій країні потребують підтримки. Зусилля мають передбачати розширення охоплення вакцинацією в міру наближення зими, коли очікується зростання респіраторних інфекцій, забезпечення медичних закладів альтернативними джерелами тепла та електроенергії, а також реалізацію стратегій реагування на холод", - сказав він.

Теги: #вооз #ярно_хабіхт

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