ПРООН і Японія передали енергообладнання Харкову й Одесі для підтримки критичної інфраструктури

Фото: https://www.mev.gov.ua/novyna/dopomoha-yaponiyi-ta-proon-odesa-i-kharkiv-otrymaly-vazhlyve-dlya-prokhodzhennya-zymy

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряд Японії за координації Міністерства енергетики України передали Харкову й Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об'єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.

"Дякуємо ПРООН і уряду Японії за цю підтримку, що дасть нам змогу краще забезпечити потреби мешканців Харкова й Одеси. Додаткові генерувальні об'єкти в наших містах підвищать надійність електро- і теплопостачання цієї зими", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, чиї слова наведено в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

Підтримка Харкова включає постачання 15 частотно-регульованих приводів (ЧРП) і потужної газової турбіни - обладнання, яке є важливим для інфраструктури міста.

В Одесі встановлять дві потужні газопоршневі когенераційні установки. Ці установки разом з двома, що вже доставили раніше, покриють приблизно 50% енергетичних потреб критичної інфраструктури міста для забезпечення його водою, опаленням і каналізацією.

Крім того, за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде доставлено 32 генератори для водопостачання.

"Ми готуємося передати Україні додаткове енергетичне обладнання", - заявив зі свого боку міністр закордонних справ Японії Івая Такеші під час візиту до Києва наприкінці минулого тижня, подякувавши ПРООН і JICA за сприяння Японії в наданні такої допомоги українським містам.

За словами заступника постійного представника ПРООН в Україні Христофороса Політіса, зміцнення стійкості й стабільності енергетичного сектору України залишається головним пріоритетом програми, у рамках якої завдяки стратегічному партнерству з урядом Японії Україна отримала критично важливе енергообладнання, що забезпечило електропостачання понад 6 млн громадян.

Раніше за посередництва ПРООН уряд Японії вже надав для підтримки українського енергосектору 2361 одиницю генераторів і зарядних станцій загальною потужністю 25,6 МВт, три газові турбіни потужністю 54 МВт і чотири автотрансформатори.