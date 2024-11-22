Події

16:07 22.11.2024

ПРООН і Японія передали енергообладнання Харкову й Одесі для підтримки критичної інфраструктури

2 хв читати
ПРООН і Японія передали енергообладнання Харкову й Одесі для підтримки критичної інфраструктури
Фото: https://www.mev.gov.ua/novyna/dopomoha-yaponiyi-ta-proon-odesa-i-kharkiv-otrymaly-vazhlyve-dlya-prokhodzhennya-zymy

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряд Японії за координації Міністерства енергетики України передали Харкову й Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об'єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.

"Дякуємо ПРООН і уряду Японії за цю підтримку, що дасть нам змогу краще забезпечити потреби мешканців Харкова й Одеси. Додаткові генерувальні об'єкти в наших містах підвищать надійність електро- і теплопостачання цієї зими", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, чиї слова наведено в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

Підтримка Харкова включає постачання 15 частотно-регульованих приводів (ЧРП) і потужної газової турбіни - обладнання, яке є важливим для інфраструктури міста.

В Одесі встановлять дві потужні газопоршневі когенераційні установки. Ці установки разом з двома, що вже доставили раніше, покриють приблизно 50% енергетичних потреб критичної інфраструктури міста для забезпечення його водою, опаленням і каналізацією.

Крім того, за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде доставлено 32 генератори для водопостачання.

"Ми готуємося передати Україні додаткове енергетичне обладнання", - заявив зі свого боку міністр закордонних справ Японії Івая Такеші під час візиту до Києва наприкінці минулого тижня, подякувавши ПРООН і JICA за сприяння Японії в наданні такої допомоги українським містам.

За словами заступника постійного представника ПРООН в Україні Христофороса Політіса, зміцнення стійкості й стабільності енергетичного сектору України залишається головним пріоритетом програми, у рамках якої завдяки стратегічному партнерству з урядом Японії Україна отримала критично важливе енергообладнання, що забезпечило електропостачання понад 6 млн громадян.

Раніше за посередництва ПРООН уряд Японії вже надав для підтримки українського енергосектору 2361 одиницю генераторів і зарядних станцій загальною потужністю 25,6 МВт, три газові турбіни потужністю 54 МВт і чотири автотрансформатори.

 

Теги: #японія #міненерго #проон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 16.11.2024
Україна і Японія обговорили загрози для глобальної безпеки від вступу у війну КНДР - МЗС

Україна і Японія обговорили загрози для глобальної безпеки від вступу у війну КНДР - МЗС

16:20 16.11.2024
Маємо новий пакет підтримки від Японії - Зеленський після зустрічі з главою МЗС

Маємо новий пакет підтримки від Японії - Зеленський після зустрічі з главою МЗС

15:57 16.11.2024
Україна та Японія обговорюють наступні кроки щодо подальшої лібералізації візового режиму - Сибіга

Україна та Японія обговорюють наступні кроки щодо подальшої лібералізації візового режиму - Сибіга

15:46 16.11.2024
Україна цьогоріч отримає 100 генераторів від Японії - Сибіга

Україна цьогоріч отримає 100 генераторів від Японії - Сибіга

14:31 16.11.2024
Україна і Японія будуть у двосторонньому діалозі з питань безпеки через участь військ КНДР у російській агресії - МЗС

Україна і Японія будуть у двосторонньому діалозі з питань безпеки через участь військ КНДР у російській агресії - МЗС

12:21 16.11.2024
Глава МЗС Японії прибув в Україну - посольство

Глава МЗС Японії прибув в Україну - посольство

07:45 16.11.2024
Глава МЗС Японії здійснив неоголошений візит до України

Глава МЗС Японії здійснив неоголошений візит до України

12:35 15.11.2024
Глава МВС: Кожен третій автомобіль ДСНС надала Японія

Глава МВС: Кожен третій автомобіль ДСНС надала Японія

10:04 14.11.2024
ЄС і ПРООН відновили Сергіївський ліцей на Одещині в межах проєкту EU4UASchools: Build Back Better

ЄС і ПРООН відновили Сергіївський ліцей на Одещині в межах проєкту EU4UASchools: Build Back Better

10:21 10.11.2024
Енергетики відновили живлення для майже 6 тис. споживачів – Міненерго

Енергетики відновили живлення для майже 6 тис. споживачів – Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна працює над отриманням THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим типом ракети - джерела

Буданов: Станом на жовтень РФ мала виготовити два експериментальні зразки ракети "Кєдр"

У ГУР розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро

Кабмін працює у звичайному режимі

Офіс президента працює в стандартному режимі

ОСТАННЄ

Сибіга: Удар РФ новою експериментальною ракетою - серйозне масштабування війни і серйозна ескалація агресії

Україна працює над отриманням THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим типом ракети - джерела

Буданов: Станом на жовтень РФ мала виготовити два експериментальні зразки ракети "Кєдр"

Підприємцю загрожує до восьми років в'язниці за завищення вартості ремонту пошкодженої обстрілами будівлі наукової установи в Харкові – прокуратура

Тема надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО - застосування РФ нової ракети та можлива реакція союзників

Довічний термін отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті

Майже 580 тис. росіян беруть участь у бойових діях проти України - ГУР

У ГУР розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро

Деякі західні чиновники допускають повернення Києву ядерної зброї, США планують переглядати ядерну доктрину

"Навчання" або "погане" здоров’я: ліквідовано нові схеми для ухилянтів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА