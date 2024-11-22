Сибіга: Удар РФ новою експериментальною ракетою - серйозне масштабування війни і серйозна ескалація агресії

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Удар РФ по Україні новою експериментальною балістичною ракетою - серйозне масштабування війни і серйозна ескалація агресії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це серйозне масштабування війни, серйозна ескалація. Це збільшення ризиків для нашого цивільного населення. І, безумовно, це також серйозний виклик для загальної трансатлантичної безпеки. Тому ми ініціювали вже проведення засідання у форматі Україна-НАТО. Ми маємо дату - це вівторок наступного тижня", - сказав Сибіга на пресконференції з чеським колегою в Києві.

За словами Сибіги, до цього часу Україна намагатиметься максимально зібрати докази, провести необхідні дослідження, щоб предметніше представити союзникам українське "бачення і оцінки і наслідків, і характеру озброєння, яким було завдано удару".