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14:01 22.11.2024

Довічний термін отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті

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Довічний термін отримав депутат, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті

Суд засудив до довічного ув'язнення депутата Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови, повідомила Служба безпеки України.

"15 грудня 2023 року він підірвав у сесійній залі сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Унаслідок вибухів постраждали 26 громадян, а двоє із них згодом померли від тяжких поранень. Один із чоловіків помер наступного дня після теракту, а другий – через місяць", - ідеться в повідомленні в п'ятницю.

За даними слідства, зловмисник заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв власні зв'язки в кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному будинку.

"У день засідання сільради депутат приніс бойові засоби ураження до приміщення держустанови. Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів гранати в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх зі кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей); ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Теги: #депутат #граната #закарпаття #вирок

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