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13:48 22.11.2024

У ГУР розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро

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У ГУР розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро

У Головному управлінні розвідки (ГУР) розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро, - атаку було здійснено балістичною ракетою, імовірно, зі складу ракетного комплексу "Кєдр".

"Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в астраханській області до влучання в місті Дніпро становив 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 Махів", - повідомляє ГУР у п'ятницю.

Зазначено, що до розроблення мобільного ракетного комплексу "Кєдр" залучено низку підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора Росії: - АТ “Корпорація “Московський інститут теплотехніки” (м. Москва); АТ “Федеральний науково-виробничий центр “Титан-Барикади” (м. Волгоград); АТ “Головне особливе конструкторське бюро “Прожектор” (м. Москва); АТ “Концерн “Созвєздіє” (м. Вороніж); АТ “ Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка” (м. Москва); ТОВ “ Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії “Континент” (м. Москва).

Повідомляють, що випробування ракетного комплексу "Кєдр" відбувалися на "4 державному центральному міжвидовому полігоні рф" (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023-го та червні 2024 року.

Теги: #баллистическая #гур_мо

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